محاكمة 4 متهمين بالدقهلية بتهديد وابتزاز المخرج هادى الباجورى وطبيبة أسنان

تنظر محكمة جنايات المنصورة، الدائرة العاشرة، بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بتهديد المخرج السينمائي هادي الباجوري، وهايدى خالد، "طبيبة أسنان"، وذلك بأن أرسلا اليهما صورا خاصة بهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي “واتس آب” وتحصل احد المتهمين عليها حال عمله كسائق لدى المجني عليها الثانية وتهديدهما بنشر تلك الصور مقابل الحصول منهما على مبالغ مالية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبد الهادى في القضية رقم 11712 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة،والمقيم برقم 134 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.



كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "أدهم.خ.ع.ح"،محبوس، و"إسلام.ر.ع.ر"، محبوس"، و"محمد.ع.إ.م.ع"، هارب، و"محمد.س.ف.أ"، هارب"، لانهم بتاريخ سابق على 17/10/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، عددوا المجني عليهما "هادي جميل أحمد الباجوري"، وهايدي خالد أحمد محمد، للكتابة عبر شبكة التواصل الإجتماعي بإفشاء أمور خادشة للشرف والمتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام التالي مصحوب بطلب وهو التحصل منهما على مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما بين أمر الإحالة ان المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما سالفي الذكر بأن نقلوا بواسطة الهاتف الجوار صورا لهما خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضاهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما واعتدوا على اليم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسلوا إليهما بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق التواصل الإجتماعي "واتس آب" والتي تنتهك خصوصيتهم دون رضاهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى الخرج هادي الباجوري، بأقواله امام النيابة العامة أنه تلقى من هاتف محمول رسائل تهديد له عبر تطبيق واتس آب تتضمن تهديد بنشر صورا خاصة به وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على مبالغ مالية للحيلولة دون نشرها للعامة.

فيما ادلت المجني عليها الثانية هايدى خالد ،29 عاما، طبيبة أسنان، أنها تلقت عبر هاتفها المحمول رسائل عبر تطبيق واتس اب يتضمن التهديد بنشر صورا لها خاصة وكان مصحوبا بطلب وهو الحصول على مبالغ مالية دون نشرها للعامة.

وأضافت المجني عليها فى تحقيقات النيابة، انه تم ارسال تلك الصور للشاهد الأول ووجهت اتهاما للمتهم الرابع بالحصول على تلك الصور من الهاتف مستغلا عمله لديها سائق.

وشهد النقيب احمد فيصل السمنودي، نقيب بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الرابع بالحصول على الصور الخاصة بالشاهدين الأول والثاني من خلال هاتف الاخيرة مستغلا عمله لديها كسائق وقيامه بإرسال تلك الصور الى المتهم الثالث الذي قام بإرسالها هو الاخر الى قريبة المتهم الثاني وعلى اثر ذلك قام المتهمان الأول والثاني بالاتفاق فيما بينهما على تهديد وابتزاز الشاهدين وارسل رسائل الكترونية تجمل تهديد لاخيرين بنشر تلك الصور مقابل الحصول على مبالغ مالية.