ارتكبت أبشع الجرائم.. رئيس جنايات بورسعيد يوجه رسائل قوية لقاتل شقيقته

وجه المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، رسائل قوية، اليوم الأربعاء، إلى المُدان بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

ارتكب أبشع الجرائم.. رئيس جنايات بورسعيد يوجه رسائل قوية لقاتل شقيقته

وقال القاضي قبل النطق بالحكم على المتهم بالإعدام شنقًا: "حرمت الشرائع السماوية الثلاث وكافة القوانين الإنسانية قتل النفس واعتبرته جريمة في حق الإنسانية ومع انحصار المروءة وتدني الأخلاق والتخلي عن المشاعر الإنسانية، وبفكر أطلق للشر عنانه وسلم للشيطان قيادته وارتكب المتهم أبشع الجرائم وأفظعها فقرر وخطط لقتل شقيقته العروس".

وأضاف خلال رسالته إلى الجاني: "بدلا من أن تكون في ضيقتها تقويها وفي أحزانها تواسيها وفي شدة آلامها مانحا للحياة وتداويها وفي ضعفها تسندها، صرت قاتلا لها".

كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم في جلسة 15 يناير الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست 11 مارس المقبل للنطق بالحكم ثم تقرر مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم 13 مارس، والتي قضت فيها بمعاقبة المُدان بقتل شقيقته عروس بورسعيد بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث الواقعة شهر سبتمبر 2023، والمتهم فيها: محمد نبيل السيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.