محلل: روسيا لن تنهي حرب أوكرانيا إلا بالمفاوضات واستخدام النووي غير وارد

قال رامي القليوبي الكاتب والمحلل السياسي، إن روسيا غير قادرة على إنهاء الحرب عبر الحل العسكري في المرحلة الراهنة حتى قبل وصول حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، مؤكدًا أن هذه المساعدات لم تقلب موازن القوى لصالح أوكرانيا بل ستصعب تقدم القوات الروسية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال: روسيا تدرك أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يكون عبر المفاوضات بعد تحقيق بعض المكاسب على الأرض من أجل خوض المفاوضات من موقع قوة.

وتابع: روسيا كانت تراهن كثيرا على احتمال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية مرة أخرى، ولكن مواقف الجمهوريين الأخيرة على حزمة المساعدات لأوكرانيا تدل أن هناك إجماعًا في الولايات المتحدة على معاداة روسيا ما يعني أن هناك إدراكا من الكريملين أن الحرب لن تنتهي في الأشهر المقبلة وقد تستمر لسنوات أخرى.

وأوضح أن طرح فكرة استخدام السلاح النووي غير واردة، مُشيرًا إلى أن السلاح النووي في الأساس لم يُنشأ ولم يتم تطويره لاستخدامه في نزاعات إقليمية، بل هو وسيلة تمتلكها قوة كبرى حتى لا تفكر أي جهة أخرى في المساس بمصالحها.