ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت شبكة "الحدث" السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة المظليين بجروح خطيرة وجنديين بجروح متوسطة في اشتباكات بجباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بعد عملية عسكرية استمرت ستة أيام، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من الحي بشكل رسمي.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس أنها قتلت 12 جنديا إسرائيليا شرق معسكر جباليا، مضيفة أنها تمكنت من تنفيذ عمليات مركبة استهدفت دبابات إسرائيلية متوغلة في جباليا ورفح.

مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين المقاومة الفلسطينية مخيم جباليا شمال قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام ا حركة حماس