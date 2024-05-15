مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات شمال غزة

أفادت شبكة "الحدث" السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة المظليين بجروح خطيرة وجنديين بجروح متوسطة في اشتباكات بجباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بعد عملية عسكرية استمرت ستة أيام، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من الحي بشكل رسمي.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس أنها قتلت 12 جنديا إسرائيليا شرق معسكر جباليا، مضيفة أنها تمكنت من تنفيذ عمليات مركبة استهدفت دبابات إسرائيلية متوغلة في جباليا ورفح.