مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى

يستعد الفنان مجد القاسم لطرح ألبومه الجديد "بشواتي" في عيد الأضحى المقبل، حيث انتهى من تسجيله ووضع اللمسات الأخيرة الخاصة به.



ويتعاون مجد خلال الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم 10 أغاني، وهو من إنتاج ريتشارد الحاج، ومن المقرر طرح أول أغاني الألبوم في عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

وقال مجد القاسم عن طريقة طرح ألبومه الجديد في بيان صحفي: "أول أغاني الألبوم سيتم طرحها خلال ساعات وهي أغنية بشواتي، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، وستكون بطريقة "Lyric Videos"، بأفكار متطورة ومختلفة، لكن لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".

وتابع مجد: "أول أغاني الألبوم بشواتي سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم وأتمنى أن تلقى اعجاب الناس واستحسانهم".



وأضاف مجد القاسم: " شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائًما أقيم وأفضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية السينجل، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما و الرومانسي و الموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع، وفي النهاية كل شخص وله ذوقه وحبه لشكل غنائي معين، الفنان نفسه يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، وهو ما كان سائدًا في التسعينات وماقبلها، لكن بسبب ضعف الإنتاج وغياب جهات الإنتاج دفع المطرب لتقديم أغاني سينجل".



واختتم مجد القاسم حديثه وقال: "أعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد وقد أقدم على ذلك فترة التسعينيات والألفينيات، دائمًا يكون لدي تفاؤل بطرح أعمالي في الأعياد".

