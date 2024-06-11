السيسي يطالب بتوفير الظروف اللازمة لعودة النازحين الفلسطينيين لمناطق سكنهم في غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من القيام بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف السيسي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مناطق سكنهم التي أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.

وتابع: "ولذلك فإنني أطالب من هنا وبتضافر الجهود وإدارة المجتمعين اليوم باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنهاء الحرب".