السيسي: مصر حذرت مرارًا من خطورة العمليات العسكرية في غزة وتبعاتها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمملكة الأردنية الشقيقة على الدعوة لاستضافة المؤتمر المهم "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، معربًا عن التقدير للعاهل الأردني وسكرتير الأمم المتحدة، على جهودهما في إنهاء الحرب، وجميع الدول التي استجابت للدعوة لحضور المؤتمر.

وقال السيسي في كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن مصر حذرت مرارا من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن المضى قدمًا في العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية أدى إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح البري.

وتابع: "ولذلك فإنني أطالب من هنا وبتضافر الجهود وإدارة المجتمعين اليوم، باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنهاء الحرب".