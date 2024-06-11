احتفالا بالعيد القومى.. مساعدات مالية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوزيع مساعدات مالية وعينية، شمل لحوم ومواد غذائية، على 80 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، بقيمة مالية تزيد عن 300 ألف جنيه.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات المنوفية بعيدها القومي وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تم إرسال مساعدات مالية إلى منازل 200 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 300 ألف جنيه، مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة.

خلال اللقاء، الذي حضره اللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل، هنأ المحافظ الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأكد حرصه على التواصل الدائم مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم.

في إطار اللقاء، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل 16 حالة مرضية إلى مستشفيات متخصصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ10 حالات، وتوفير كروت خدمات متكاملة لذوي الهمم.

كما وجه مدير مديرية التموين بإضافة المواليد لـ20 أسرة لتمكينهم من صرف السلع التموينية المدعمة، وكلف وكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل مناسبة لـ15 حالة بالقطاع الخاص.

في نهاية اللقاء، عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة، مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية على اهتمامه وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم ودعمه اللامحدود لتخفيف العبء عن كاهلهم