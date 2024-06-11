لم يُحيه في الفرح فكسر له سيارته.. تفاصيل مشاجرة شقيق كهرباء ورضا البحراوى

تواصل نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة، تعدى شقيق لاعب الكرة محمود عبدالمنعم كهرباء، علي الفنان رضا البحراوى بالسب وكسر سيارته.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن شقيق كهرباء كان من ضمن المدعويين بأحد الأفراح، التي كان يحبها البحراوى، وأثناء دخوله للفرح لم يحيه البحراوى بالنهج المتبع في الأفراح، مما أثار غضب وحفيظة الأخير، فترصد له أثناء خروجه ونشبت بينهما مشادة كلامية، وقام بسبه وكسر زجاج السيارة الخلفي له بمعاونة اثنين من اصدقائه.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة ملك المجني عليه لفحصها من قبل لجنة فنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان، وباشرت التحقيق مع المتهم.

كان قد تلقي قسم شرطة المعادي، بلاغًا من مطرب المهرجانات رضا البحراوى أفاد فيه، ان شقيق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الاهلي تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهاء من فقرة غنائية، على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق«كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقامو بكسر زجاج السياره الخلفي، وحرر محضر بالواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.

