جهود متواصلة لأجهزة الأمن لضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (7 عناصر إجرامية "لـ 6 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس "الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة- 3 قطع سلاح نارى - عدد من الطلقات - 4 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض- ميزان حساس).



مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية").. بدائرة مركز شرطة دمنهور.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).



مديرية أمن أسيوط

ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الآيس "الشابو" – 3 سلاح أبيض- دراجة نارية "بدون لوحات" – ميزان حساس).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدرى الحشيش والآيس "الشابو" – 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن أسوان

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر البانجو– سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة قنا.. وبحوزته (كمية من مخدر الأيس "الشابو").

مديرية أمن دمياط

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة المنصورة.. وبحوزته (بندقية خرطوش- فرد خرطوش - طبنجة- عدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات").



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

