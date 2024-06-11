تفاصيل جلسة الخطيب وكولر.. المدير الفني يطلب التعاقد من 5 لاعبين ويحدد الراحلين

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر.. عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مهما مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة داخل الفريق والتحضيرات لصفقات الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الخطيب ولجنة التخطيط استمعوا لرؤية مارسيل كولر لتطوير الفريق وكافة الأمور الفنية في الموسم المقبل وفقا لم دار من تفاصيل جلسة الخطيب وكولر.

وقال المصدر أن الاجتماع شهد حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني ومترجمه خالد الجوادي وخالد بيبو مدير الكرة، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة وأمير توفيق مدير التعاقدات خلال تفاصيل جلسة الخطيب وكولر.

وأضاف المصدر أن مسئولي الأهلي ناقشوا مع كولر ملف الصفقات في الوقت الذي تمسك فيه المدير الفني بالتعاقد مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي لاعب أخمات جروزني الروسي، كخيار أول لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي، كما طلب كولر التعاقد مع ظهير ايسر لتعويض غياب علي معلول، ووضع اللاعب المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسري .

وتابع المصدر أن مارسيل كولر طلب ضم 5 لاعبين في الميركاتو الصيفي هم مهاجم وجناح و2 مدافعين وظهير أيسر.

كولر يطلب الاستغناء عن 7 لاعبين



واشار المصدر إلى أن كولر فاجأ الجميع بطلب رحيل 7 لاعبين من صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أبرزهم كريم الدبيس ومحمود متولي وطاهر محد طاهر والتونسي محمد الضاوي كريستو.

عرض سعودي للتعاقد مع مروان عطية

تلقى مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من أحد الأندية السعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مقرب من مروان عطية أن وكيل أعمال اللاعب أبلغه بوجود عرض من نادي الرائد السعودي لضم اللاعب الدولي في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي لم يصله أي عروض رسمية للتعاقد مع مروان عطية، ولكن اللاعب يمتلك عرضا سعوديا بالفعل وربما يتم مناقشة العرض مع مسئولي القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الأهلي يرفض رحيل مروان عطية أو اي لاعب من القوام الأساسي بالفريق لحاجة الجهاز الفني لخدمات كل اللاعبين في الموسم المقبل الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد كبير من البطولات.