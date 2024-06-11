رئيس مياه دمياط يؤكد تقديم أفضل الخدمات لـ 23 ألف مواطن برأس البر

أجرى اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، جولة تفقدية برافع 101 ورافع الامتداد العمرانى، وشملت الجولة متابعة الحالة الفنية والاطمئنان على سير العمل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية، وأشار إلى أن الشركة تقدم خدماتها من خلال مراكز خدمة العملاء وللمشتركين البالغ عددها 23119 مشتركا بالاضافة الى المصطافين فى موسم الصيف.

كما تفقد غرف القياس التى تشمل الخطوط المغذية لمدينة رأس البر من بداية دخولها المدينة وصولا الى الرافعين ووجه بضرورة نهو الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء باقي الغرف وناقش مع المسئولين المعوقات الموجودة لنهو المشروع فى الموعد المحدد.

كما أكد شاهين ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالروافع لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومتابعة الإجراءات والاستعدادات خلال فصل الصيف، بجانب متابعة انتظام العمل داخل الروافع.

وأثنى على العاملين كما أوصى بأهمية التشغيل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية وتنفيذ الملاحظات التى أشار بها ووعد بتكرار الزيارة وأكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين وطالب الجميع بمضاعفة الجهد والاجتهاد في العمل والحفاظ علي الإنجازات والاستثمارات التى تحققها الشركة.

وتفقد أيضا أعمال إحلال وتجديد وتطوير الخطوط المغذية لمنطقة كورنيش النيل والسنانية ووجه نحو نهو الأعمال وإنهاء أى معوقات لنهو المشروع فى الموعد المحدد، لوصول المياه إلى مستحقيها والوصول بالخدمات لكافة فئات المجتمع وأن هدف الشركة هو رضا العملاء عن خدمة مياه الشرب وضغط المياه وجودتها.

