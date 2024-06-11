بينهم إلهام شاهين وخالد النبوي.. احتفال النجوم بالعرض الخاص لفيلم أهل الكهف|شاهد

حرص عدد كبير من النجوم والجمهور على حضور فعاليات العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، والذي أقيم مساء أمس الإثنين في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

رصدت عدسة "البوابة نيوز" فعاليات العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، وتوافد نجوم الفن على العرض الخاص للفيلم ومن أبرزهم خالد النبوي وبيومي فؤاد، وصبري فواز وكريم فهمي ونور النبوي وهاجر أحمد برفقة زوجها؛ والفنانتان ميمي جمال وإلهام شاهين والتقط النجوم الصور التذكارية والحوارات المصورة على الريد كاربت.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم، في زمن مختلف عن زمنهم بعدة قرون، وتتصارع العديد من الأحداث من خلال تصاعد للأحداث بشكل تشويقي درامي.

الفيلم ينتمي لنوعية أعمال الإنتاج الضخم، ويضم مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، محمد فراج، محمود حميدة، عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة درامية الكاتب أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"

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