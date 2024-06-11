رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعات مركز الطباعة والنشر، و وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي، اللجنة العليا للإشراف على أعمال متابعة ومراقبة أعمال وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي التنفيذية بالجامعة، ووحدة تصميم وتطوير البرمجيات، والورش والإنتاج، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث، والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة، والدكتور هاني النشار مدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة تطوير مشروعات التعليم العالي، والدكتورة نرمين عاطف المشرف علي مركز الانتاج، والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.



وخلال اجتماع مركز الطباعة والنشر وجه الدكتور منصور الشكر للعاملين بالمركز على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، واستعرض التقرير السنوي للعام المالي 2023-2024، كما ناقش تجديد عقود الصيانة بالمركز.



وخلال اجتماع وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي، واللجنة العليا للإشراف على أعمال متابعة ومراقبة أعمال وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي التنفيذية الجامعة، تم مناقشة الموقف الحالي للاختبارات الإلكترونية خلال الفترة من 7مايو إلى 28يوليو، وموضوع أمن المعلومات بالجامعة، حيث تم عرض الوسائل والتقنيات المستحدثة لتأمين بيانات الجامعة وطرح الرؤية الجديدة للتأمين في ظل انتشار تقنيات الأمن السيبراني في المؤسسات بما يتوافق مع سياسية الدولة ووزارة التعليم العالي، كما استعرض رئيس الجامعة القرارات التي تم اتخاذها باجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، واتفاقية التعاون مع وزارة الاتصالات بخصوص مبادرة براعم وأشباب مصر الرقمية.



وفي سياق آخر ناقش اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات الموضوعات الإدارية الخاصة بتعيين مدير مسؤل عن إدارة برنامج الشعب والبرامج الإلكترونية الجديدة.

واستهل الدكتور منصور اجتماع مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بمناقشة الآليات الخاصة بتوفير خامات الإنتاج بالمركز، وفيما يخص اجتماع مركز الورش تم عرض تقرير عن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومنها تصميم 60 مكتب بالكراسي.