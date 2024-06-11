السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحياء السلام في المنطقة

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعترافات دول وحكومات إسبانيا، أيرلندا، النرويج، وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية.

وقال السيسي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء: "أدعو باقي دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والوقوف مع الجانب الصحيح من التاريخ جانب العدل والسلام والأمن والأمل".

وتابع، أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لإحياء السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة، يكون في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة، القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 التي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.