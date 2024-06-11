محافظ الوادي الجديد يرفع حالة الطوارئ بكافة مرافق الخدمات بمناسبة عيد الأضحى

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

واستهل المحافظ بتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجيًا الله أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير والسلام، كما وجّه الشكر للجهد المبذول لتوفير مناخ ملائم للطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة مؤكدًا على المتابعة اللحظية ومراجعة الإجراءات الأمنية وتفعيل غرفة العمليات حتى انتهاء فترة الامتحانات.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوجيهات شملت تأمين جميع المنشآت خلال إجازة العيد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والتنسيق بين الأوقاف ورؤساء المراكز لتهيئة الساحات لصلاة العيد وتزويدها بمكبرات الصوت اللازمة و الرقابة على الأسواق والمخابز للاطمئنان على أرصدة السلع وضبط الأسعار.

كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود تحصيل مستحقات الدولة، واستمرار تنفيذ حملات الإزالة للمتقاعسين، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين السداد؛ حفاظًا على حق الدولة والمال العام، التحليل الدوري لمياه الشرب بالتنسيق بين قطاع الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي منح مكافأة مالية لفريق الوادي الجديد لكرة القدم لفوزه بدور 16 وتأهله لدور الثمانية ببطولة دوري مراكز الشباب- النسخة العاشرة.