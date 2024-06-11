المنيا: تخصيص 196 ساحة للصلاة وحملات تفتيشية على المجازر استعدادا لعيد الأضحى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور، مشدداً على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لمديريتى الطب البيطري والتموين وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة، وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها وكذلك تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة المواد الغذائية وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، مشدداً بالمرور الدورى علي محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كافة أعمال النظافة والتطهير حرصا علي الصحة العامة، مشيراً إلى جاهزية مجازر المحافظة والبالغ عددها 38 مجزراً لتعمل بكامل طاقتها قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك من أجل تلبية طلبات المواطنين مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص 196 ساحة لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، مكلفاً بتوفير الأئمة ممن يشهد لهم بالاعتدال لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف مع الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المساجد.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر الأدوية، وتواجد الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية، إلى جانب تقديم مديرية الشباب والرياضة والثقافة بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات مجانا للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية - الوحدات الصحية ـ الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات.

كما أكد المحافظ، رصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خاصة خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري لإزالة أي مخالفة على وجه السرعة، وهي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الساعة، وتواجد مسئولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والادارية لوضع الحلول الفورية حال وقوع ظروف طارئة.