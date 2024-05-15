السفارة الألمانية في موسكو:عودة سفير ألمانيا إلى روسيا "في المستقبل القريب"

أعلنت السفارة الألمانية في موسكو، اليوم الاربعاء، أن السفير الألماني لدى موسكو ألكسندر لامبسدورف، الذي تم استدعاؤه إلى برلين للتشاور، سيعود إلى روسيا في المستقبل القريب.

وأضافت السفارة في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية أن لامبسدورف تقرر عودته لروسيا في المستقبل القريب بعد استدعاءه من موسكو إلى برلين للتشاور.

وفي 6 مايو الجاري، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية استدعاء لامبسدورف من موسكو، مشيرة إلى أن السفير سيبقى في برلين "لمدة أسبوع".

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق أنه تم استدعاء سفيرها لدى روسيا ألكسندر لامبسدورف للتشاور في أعقاب هجوم إلكتروني مزعوم شنته روسيا ضد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وعدد من الشركات الألمانية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا الإجراء بأنه خطوة غير ودية أخرى من جانب برلين، مضيفة أنه "لم يتم تقديم أي دليل [بخصوص الاتهامات]".