ماكرون يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن بالغ استنكاره لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم الأربعاء.

وفي تغريدة على منصة "إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، أبدى ماكرون صدمته العميقة من الهجوم الذي تعرض له فيكو، معربًا عن تضامنه الكامل مع الزعيم السلوفاكي وعائلته والشعب بأسره.

وفقًا للتقارير، تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي لإطلاق نار بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، ووصفت حالته بأنها "حرجة" من جراء الهجوم.

ماكرون لم يبخل في إظهار تضامنه ودعمه للقيادة السلوفاكية في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا على ضرورة التصدي لهذا النوع من العنف والتطرف بكل حزم وقوة.