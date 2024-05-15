بعد القبض عليهم.. كشف ملابسات تداول فيديوهات على"إنستجرام" لقائدي سيارات متهورين بهدف حصد مشاهدات

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تضمنت قيام قائدى سيارات بالقيادة بسرعة كبيرة بالإضافة إلى قيامهم بعدة حركات استعراضية من شأنها تعريض حياتهم والآخرين للخطر. بالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها (5 سيارات) وقائديها (مقيمين بنطاق محافظتى "شمال سيناء – الإسماعيلية).

كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه (مقيم بمحافظة شمال سيناء) وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مادية، عليه فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات .