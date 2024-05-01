عيد العمال.. قطاع المتاحف يستعرض الأعمال الحرفية فى مصر القديمة

استعرض قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحه والآثار، الاعمال الحرفية فى مصر القديمة، بمناسبة عيد العمال، والذى يحتفل به المصريون فى 1 مايو من كل عام.

نشر القطاع خلال صفحته الرسميه على "فيس بوك": " كانت الأعمال الحرفية في مصر القديمه هي الأكثر استقرارا في البلاد، وتخضع لنظام دقيق يحكمها، وتشير النصوص المصرية القديمة إلى أن حياة العمال والحرفيين كانت أكثر يسرا مقارنة بالفلاحين؛ فكان العمال يتسلمون بصفة منتظمة أجورهم عينا".

واضاف: " يتضح من نص للملك رعمسيس الثاني، الأسرة 19، بحسب تقسيم عصور تاريخ مصر القديم، أورده العالم الفرنسي، جان بيير ماري مونتيه، في دراسته بعنوان "الحياة اليومية في مصر في عصر الرعامسة"، وهو نقش على لوحة تذكارية أقامها الملك في معبد أيونو، قال مخاطبا عمال المحاجر: "ملأت المخازن بجميع الفطائر واللحوم والكعك لتأكلوها، وأنواع العطور لتعطروا رؤوسكم بها كل عشرة أيام، وصنادل تنتعلوها كل يوم، وملابس تلبسونها طوال العام. عينت لكم رجالا يحضرون لكم الطيور والأسماك، وآخرين يحسبون كم هو مستحق لكم، أمرت بتشييد ورشة فخار تصنع لكم الآواني الفخارية ليظل ماؤكم صافيا".

وتابع: " ومع اهتمام المصري القديم بمهنة الطب كان للأطباء شأن كبير وشهرة وهناك من شغل منصب المشرف على الأطباء."