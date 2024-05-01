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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

قبل قرار الفيدرالى الأمريكي.. سعر الدولار في البنوك مساء اليوم

الدولار
الدولار
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سجل سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، استقرارا مع ترقب لقرارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مساء اليوم.

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 47.82 جنيه للشراء، ونحو 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.82 جنيه للشراء، ونحو 47.92 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.78 جنيه للشراء، ونحو 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 47.95 جنيه للشراء، ونحو 48.05 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9للبيع.

 

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