للجلسة السابعة على التوالي.. الذهب يواصل الصعود عالميًا إلي 2161 دولار للأونصة

الخميس 07/مارس/2024 - 02:06 م

استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي دون توقف للجلسة السابعة على التوالي، لتسجل اعلى مستوى تاريخي، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس والتي زادت من التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

ارتفع سعر الذهب الفوري اليوم الخميس بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2161 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2148 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2157 دولار للأونصة.

منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 3.6% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر 2023، ليحقق الذهب مكاسب بمقدار 79 دولار حتى الآن، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في أسعار الذهب.

منذ بداية شهر مارس ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 5.5% ليربح 117 دولار في سعر الأونصة الواحدة، وهو أكبر ارتفاع شهري حتى الآن منذ أكتوبر الماضي.

وجد الذهب العالمي الدعم خلال جلسة الأمس من شهادة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، والتي لم تأتي بالجديد بالنسبة للأسواق، فقد أشار أن البنك سيقوم بخفض الفائدة ولكنه ينتظر المزيد من الدلائل على هبوط التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف للبنك عند 2%.

وصرح بأول إن تخفيض الفائدة في وقت مبكر جدًا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على التضخم، وفي الوقت نفسه فإن الحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.

أيضًا صدرت يوم أمس بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير لتظهر ارتفاع الوظائف الجديدة إلى 140 ألف، بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 111 ألف من 107 ألف. كما جاء مؤشر فرص العمل المتاحة في فبراير ليظهر تراجع إلى 8.86 مليون من 8.89 مليون.

تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكي والمتوقع أن تشهد ارتفاع إلى 217 ألف من 215 ألف. وهي بيانات قطاع العمالة الأخيرة التي تصدر قبل تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اليوم ليتداول حاليًا عند أدنى مستوى سجله يوم أمس وهو الأدنى منذ خمس أسابيع، وذلك بعد أن زادت توقعات الأسواق ببدء الفيدرالي خفض الفائدة في شهر يونيو القادم، لتضع احتمال لذلك بنسبة 77% خلال جلسة الأمس قبل أن يتراجع اليوم إلى 68%.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفض يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 4.081%، وهو ما ساعد على استمرار ارتفاع الذهب دون تصحيح سلبية لـ 7 جلسات متتالية.

الضعف البيانات الأمريكية أعطى الذهب سببًا للارتفاع، ولكن حجم الحركة في سوق الذهب تبدو أكبر بشكل غير متناسب مع مقدار تراجع البيانات، وربما يكون تأثر الذهب بعمليات الشراء الكبيرة في العقود الآجلة التي بدأت يوم الجمعة الماضية.

هناك دعم كبير يحصل عليه سعر الذهب العالمي يظهر مع أحدث بيانات شراء البنوك المركزية العالمية من الذهب، فقد زادت احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بمقدار 39 طنًا خلال شهر يناير بأكثر من ضعف صافي المشتريات لشهر ديسمبر التي كانت عند 17 طنًا، ليعد هذا الشهر الثامن على التوالي من صافي المشتريات بالنسبة للبنوك المركزية.

كان البنك المركزي التركي أكبر مشتري للذهب في يناير حيث زاد حيازاته الرسمية من الذهب بمقدار 12 طنًا. ليرتفع إجمالي مخزونات الذهب إلى 552 طنًا أي أقل بنسبة 6٪ فقط من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا في فبراير 2023.

بينما قام البنك المركزي الصيني بزيادة حيازاته بمقدار 10 أطنان في يناير، مسجلًا ارتفاع في احتياطي الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي. ليصل اجمالي الذهب لدى البنك الآن إلى 2245 طن، أي أعلى بنحو 300 طن عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2022.

