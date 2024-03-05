أرسنال يُمزق شباك شيفيلد بسداسية ويُعلن عن طموحاته في الدوري الإنجليزي

سحق فريق أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد، بستة أهداف دون رد في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "برامول لين" مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ أرسنال المباراة بقوة وتمكن من تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول فقط، ليُنهي الشوط بتقدم ساحق على أصحاب الأرض.

افتتح مارتن أوديجارد التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، ثم ضاعف جايدن بوجل النتيجة بهدف عكسي في الدقيقة 13.

وأضاف جابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز وديكلان رايس ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 15 و25 و39 على التوالي، ليكمل أرسنال مهرجان أهدافه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لم يتوقف أرسنال عن هجماته، حيث تمكن بن وايت من تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 58، ليُنهي المباراة بفوز ساحق يُعلن عن طموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ليفربول المتصدر فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.