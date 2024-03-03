تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي بالوايلي

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس سيدة بتهمة سرقة كبار السن المترددين علي ماكينات الصراف الآلي في منطقة الوايلي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم ، ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية عقب التحصل منهم على الرقم السرى، واعترفت بإرتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدت عن (مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها- مبلغ مالى) من متحصلات نشاطها.