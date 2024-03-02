أثناء محاولته الهرب.. مصرع لص غرقا في منشأة القناطر

لقي لص مصرعه غرقا أثناء محاولته الهرب عقب رؤية الأهالي له خلال سرقة دراجة نارية بمياه الرياح البحيري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص في مياه الرياح البحيري بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عاطل بسرقة دراجة نارية شاهده الأهالي وحال محاولتهم الإمساك به قفز في مياه النيل ليلقي مصرعه غرقا، جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.