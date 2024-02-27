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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 18 ألف طن و1072 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1072 شاحنة و97 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 489 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 583 شاحنة و15 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينة الحرية2 ومغادرة السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة  فيما غادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس  والحرية1، كما تم تداول 2345 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة LARUS وعلي متنها 4000 طن دقيق.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر