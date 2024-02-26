تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو «2018: 21001» و«9001: 2015» بتجارة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية التجارة جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

أوضح رئيس الجامعة أن حصول كلية التجارة على تجديد شهادتى الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية يعد انجازاً جديد يضاف إلى انجازات الكلية، بعد تطبيق الكلية لكافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية.

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للإستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش مراجع خارجي، والدكتورة منى الزناتي وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015 ، وذلك بحضور الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هانيء محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور خالد ابراهيم مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

من جانبه تقدم الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة للجهد الذي بذلوه في تقييم ادارات الكلية ، كما هنأ جميع منتسبي الكلية لتجديد رخصة شهادتي الأيزو.