الجامعة الألمانية بالقاهرة تستضيف المسابقة العلمية Science Stars

استضافت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة طلاب مسابقة Science Stars، وهي مسابقة علمية ينظمها المجلس الثقافي البريطاني لطلاب مرحلة الثانوية البريطانية IG ، تنقسم إلى عدد من المراحل حيث أستضافت الكلية المرحلة النصف نهائية والتي يعقبها المرحلة النهائية للمسابقة، شارك في فاعليات أعمالها 82 طالباً من المدارس البريطانية من المحافظات المختلفة في حضور أولياء أمورهم و القائمين على المسابقة من المجلس الثقافي البريطاني و المدارس المشاركة في المسابقة.

قال ذلك الأستاذ الدكتور محمد العزيزي عميد الكلية، مشيدا بالطلاب المشاركين واصفا إياهم بجيل الشباب الواعد.

وأوضح ان المسابقة تحدد إختيار الطالب لموضوع علمى يتعلق بالعناصر التي ارتكزت عليها بنود المسابقة وهى علوم الفيزياء و البيولوجي و الرعاية الصحية شريطة ان يكون الموضوع المعروض مبسط و جذاب يستغرق عرضه ثلاث دقائق وتقيّمه لجنة تحكيم مشكلة من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكاترة ميرفت خيرالله ، لبنى عبدالعال ، هندالطيبي ، نبيلة حمدي ، هبة هندوسة ، هانز بريتنجر ، رغدة الصباغ ، نهى الحضري وعدة شخصيات تم دعوتهم من المجلس الثقافي البريطاني ، و بمشاركة الجمهور الحضور.

وجاءت من بين الموضوعات المعروضة آلية عمل وظائف القلب - الطاقة المتجددة و الطاقة الشمسية - عالم الفلك و تكوين النجوم - كيفية التحكم في الاطراف الصناعية عن طريق أشارات المخ.

وأضاف الدكتور العزيزى، أن الطلاب الفائزين في المسابقة سوف يحظون بدورة تدريبية لمدة أسبوعين في معامل الكلية.

وفى السياق ذاته، قدمت الأستاذة الدكتورة رشا حنفي نائب عميد كلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية للشئون الطلابية نبذة عن الجامعة الألمانية بالقاهرة باعتبارها جامعة المانية عابرة للحدود تمثل 42 % من التعليم الالمانى خارج حدود المانيا تعتمد في برامجها الاكاديمية على مبدأ همبولدت الذى يرتكز على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي المطبق بالجامعة الألمانية بالقاهرة و مقر الجامعة الألمانية ببرلين.

ولفتت الدكتورة رشا إلى ان البرامج الاكاديمية بالكلية معتمدة دولياً ومحلياً ، ويعمل خريجو الكلية في أكثر من خمس و ثلاثين مجال في القارات الخمس متقلدين مناصب قيادية و درجات علمية متميزة، علاوة على أن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية يصنفون كخبراء دوليين كل في مجال تخصصه لذا فقد تم أختيار الدكاترة أشرف عبادي و محمد زكريا جاد و داريوس زلوتوس بالكلية ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم ، هذا بجانب حصول الدكتورأشرف عبادي على جائزة الدولة للتفوق العلمى والدكتورة هند الطيبي على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الطبية.

ومن جانبه ، قدم الدكتور فخر جفري رئيس قسم الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني شكره للجامعة على إستضافتها لهذا الحدث العلمى الهام الذي يجمع نخبة من العقول النابغة من الطلاب الشغوفين بالعلوم و التكنولوجيا و اتاحة الفرصة لهم مشاركة أفكارهم العلمية وتعزيز وصقل مهارات العرض والتواصل بشكل فعال والتنافس فيما بينهم ، بجانب إستفادتهم بتوجيهات وإرشادات أعضاء لجنة التحكيم .

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