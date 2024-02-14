إطلاق مبادرة "احمي نفسك إلكترونيا" بتعليم القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إطلاق مبادرة "احمي نفسك إلكترونيا"، ابتداء من الأحد المقبل وحتى الأربعاء من نفس الأسبوع، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان للمديرية، اليوم الأربعاء، إن المستفيدين من المبادرة جميع طلاب وطالبات المراحل الثلاثة (الابتدائية- الإعدادية- الثانوية)، على مستوى جميع الإدارات التعليمية للمحافظة.

وأضافت، أن هناك عدة أهداف للمبادرة، منها العمل على ربط الأسرة المصرية بكافة المشكلات التي تؤثر سلبا على بناء الشخصية المصرية، وتوعية الطلاب والطالبات بمخاطر الألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت الضارة على أبنائنا الطلاب، وتنمية مهارات وقدرات الطلاب للتعامل الإيجابي مع التكنولوجيا الحديثة واستخدام الألعاب الإلكترونية.

كما تهتم المبادرة بإبراز دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في التصدي لكافة المدخلات السلبية التي تؤثر على بناء شخصية أبنائنا الطلاب، وكذلك العمل على زيادة الوعي لأولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، لإتاحة الفرصة لدى الطلاب للتعبير عن مشاعرهم والإنصات الجيد لهم للحفاظ عليهم من التوحد.