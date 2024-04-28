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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس العراقي يؤكد أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالبلاد

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالبلاد على مختلف الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس العراق، في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأعرب رشيد، عن دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.. مشيدا بالتعاون والتنسيق الجاري على مختلف المستويات من أجل تذليل العقبات.

وأشار الرئيس العراقي إلى أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بين الجانبين لحسم المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون وضمان مصالح جميع المواطنين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لما له من أثر مباشر على حل القضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلاد.
 

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