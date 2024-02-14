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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط عامل استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا بإحدى الأراضي الزراعية بالدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل ومقيم قرية بهوت وذلك بعد بلاغ ربة منزل اتهمته باستدراج نجلها الطفل القاصر الى احدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه جنسيا.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من "الشيماء.ب.ع"،25 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية بهوت دائرة المركز، وبرفقتها نجلها "عبدالرحمن"،9 سنوات، طالب بالصف الثالث الإبتدائي، ومقيم طرفها بذات القرية بتضررها من "عماد.م.ع"، 24 عاما، مقيم بذات العنوان بالقرية لقيامه باستدراج نجلها لإحدى الأراضي الزراعية بزمام القرية محل اقامتهم والتعدي عليه جنسيا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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