المشدد 10 سنوات لنجار مسلح لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لنجار مسلح، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29544 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2645 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 29 سنة، نجار مسلح، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز ,أحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش" دون أن يكون مصرحا له بذلك، كما حاز وأحرز ذخائر "طلقة واحدة"، مما تستعمل على نفس السلاح سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وكانت وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، والتى أكدت قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر "طلقة واحدة"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.