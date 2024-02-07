فى حالة تحلل.. العثور على جثة داخل منزل خلال تنفيذ قرار إزالة بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من جهدها لكشف غموض العثور على جثمان شخص عثر عليه داخل منزل مهجور وصادر له قرار إزالة بمنطقة سيدي عبد القادر بمدينة المنصورة،بعد العثور عليه خلال تنفيذ قرار الإزالة.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة بعثور عدد من الأهالي وبعض الفنيين على جثة شخص متحللة وفي حالة تعفن داخل منزل بمنطقة سيدي عبدالقادر، خلال تنفيذ قرار إزالة صادر من حي غرب المنصورة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن المنزل صادر له قرار إزالة وعند تنفيذ القرار من قبل مسئولى الإدارة الهندسية تبين وجود جثة مجهولة الهوية داخل المنزل.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة ،واخطار النيابة بالواقعة التي لفت مباحث قسم شرطة أول المنصورة بالتحري حول الواقعة وظروفها والتوصل لهوية الجثمان.