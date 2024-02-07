جنايات المنصورة تعقد أولى جلسات محاكمة فلاح قتل شاب قاصر بالدقهلية

تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم، أولى جلسات محاكمة فلاح قتل شاب قاصر بمدينة الكردي محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لقيام المتهم بمعاكسة فتاة من إحدى أقارب المجني عليه حال تواجدهم بحفل زفاف وتربصة للمجني عليه عقب انتهاء الحفل والتخلص منه بطعنة نافذة بالصدر باستخدام خنجر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور رضوان، وعضوية كل من المستشارين هشام محمد جمال الدين، وتامر نبيل الدمرداش، ومحمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع عيد محمد، وذلك في القضية رقم 4036 لسنة 2023 جنايات الكردي، والمقيدة برقم 2383 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"محمد.أ.م.أ""،محبوس 25 عاما فلاح ومقيم قرية العرايسة بمركز ميت سلسيل ، لأنه فى يوم 5/7/2023 بدائرة قسم الكردي – محافظة الدقهلية قتل المجني عليه عبد الرحمن أيمن نصر الدين عبدالوهاب، والذي لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة – عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "خنجر"،وتربص له بالمكان الذى ايقن سلفا مروره منه وما ان ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وشهد والد المجني عليه ،50 عاما سائق ومقيم برمبال القديمة مركز منية النصر بأنه حال تواجده ونجله بحفل زفاف حدثت مشادة بين نجلة الطفل والمتهم وعقب انتهاء حفل الزفاف علم بإصابة نجله ووفاته على ي المتهم.

وشهد عمر نصر الدين، شقيق المجني عليه، 41 سائق ومقيم الكردي انه وعقب انتهاء حفل الزفاف وال استقلاله سيارة أبصر شجار بين بعض الأشخاص واخبرة احد المتواجدين باصابة شقيقه وبإستبيان الامر ابصر اصابة شقيقه بصدره فقام بنقله إلى المستشفى ولكنه لفظ انفاسه الاخيرة.

وشهد محمد أحمد محمد، 22 عاما، طالب ومقيم الكردي بنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم وذلك بعد قيام الأخير بالتعرض لأحد أقارب المجني عليه بحفل زفاف وعقب انتهاء الحفل وحال سيره والمجني عليه على الطريق العام نشبت بين المجني عليه والمتهم مشادة أخرى على اثرها تربص المتهم بنهاية الطريق للمجني عليه وما ان أبصر المجنى عليه حتى كال له طعنة بسلاح أبيض "خنجر" استقرت بصدره محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه اصابته بالصدر بطعنة ذات بيعة طعنية نافذة تنا من أداة ذات نصل حاد أيا وكانت وتعزي وفاتة الى تلك الاصابة المشاهدة بالصدر بما أدت الى قطوع بالقلب والرئة اليمنى نتج عنه صدمة نزفية انتهت بحصول الوفاة.