نائب رئيس الوزراء البحريني يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

السبت 27/أبريل/2024 - 02:04 م

أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، والداعي لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل بمنطقة الشرق الأوسط وحصول فلسطين على العضوية الدائمة بالأمم المتحدة، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انطلق اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بعد تكريمه من قبل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ومنحه وسام رواد التنمية التابع للبرلمان.

وشدد في الصدد على أهمية القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تعقد في منتصف شهر مايو المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة، مشيرا إلى أهمية التوصل لسياسة عادلة لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ينعقد وسط ظروف استثنائية نتيجة ما آل إليه الوضع الإنساني في قطاع غزة، جراء آلة الحرب الإسرائيلية التي حولت القطاع لبؤرة دامية ودمرته، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته لوقف العنف وحماية المدنيين.

وأضاف "أننا أمام انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية"، وشدد على أنه بعد انتهاء هذا الحرب، يجب أن يكون هناك برنامج لإعادة إعمار غزة، وتأهيل البنية التحتية في القطاع.

وأكد أحقية بني البشر أن ينعموا بمجتمعات آمنة مستقرة تليق بكرامة الإنسان وتتخذ من العدالة الاجتماعية أساسًا، مشيرا إلى أن مملكة البحرين شهدت تنمية غير مسبوقة في شتى المجالات، غايتها الأساسية المواطن البحريني، عبر نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات.