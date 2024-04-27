خبير تكنولوجيا: 70% من جرائم الإنترنت سببها الألعاب الإلكترونية

أوضح المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أنَّ الدارك ويب والديب ويب قد يكونا أكثر وأشد خطورة على المراهقين من الأطفال نظرًا لأن حماية ورقابة الوالدين قد تحمي الطفل أما المراهق شديد الفضول تجاه هذا العالم الخفي فقد يوقعه في العديد من المخاطر.

وأضاف «طارق»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ 70% من جرائم الإنترنت سببها الألعاب الإلكترونية، مشددًا على أهمية وجود رقابة أبوية على هواتف الأطفال.

وتابع خبير التكنولوجيا: «المراهق يعشق التجربة وفضوله يدفعه لمحاولة اختراق الديب ويب والدارك ويب، ومجرد التفكير في دخول هذا العالم الذي يجرم القانون مجرد الدخول عليها، قد يعرضك لأن تخسر حياتك، وهي كلها خطيرة بنسبة تصل لـ 100%».