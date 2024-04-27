متحدث (أونروا): استمرار التحقيق في ادعاءات إسرائيل ضد موظفي الوكالة رغم ضعف الأدلة

أكد المستشار الإعلامي ومتحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة (أونروا) عدنان أبو حسنة، أن التحقيقات في الإدعاءات الإسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من موظفي (أونروا) في أحداث 7 أكتوبر لا تزال مستمرة، بالرغم من عدم كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل.

وقال متحدث (أونروا) - في مداخلة مع قناة "العربية الحدث"، اليوم السبت - "إن الأمم المتحدة علقت التحقيق في 3 حالات لعدم وجود أية أدلة لمواصلة التحقيق، فيما أغلقت قضية آخر لعدم وجود ما يدينه ".

وأضاف أن "عددا من الدول استأنفت تمويلها لأونروا منها اليابان وأستراليا وكندا وفنلندا والسويد وألمانيا، بعد التأكد من أن أونروا لديها آليات لمعالجة الحيادية أكثر من أي منظمة أممية أخرى"، موضحا أن "الوكالة لديها أيضا آلية للرقابة تتبعها، ولكن هناك توصيات جديدة سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن العمليات التي تقوم بها (أونروا) داخل قطاع غزة مستمرة، فالوكالة تعد العمود الفقري للعمليات الإنسانية في القطاع، ولكن الموقف الإسرائيلي ما زال متعصبا تجاهها للغاية.