تشييع جنازة أب ونجليه ضحايا انفجار أنبوبة بوتاجاز بالقليوبية

شيع العشرات من أهالي قرية عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، جثامين أب ونجليه، الذين لقوا حتفهم إثر تعرضهن لحريق هائل بمعرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أسفر عن مصرعهم تحت الأنقاض.

وصلت جثامين الثلاث ضحايا إلى مسجد الجمعية الزراعية بقرية عرب العليقات بالخانكة قبل صلاة الظهر بساعة وسط تواجد الأهالي.

وألقى أمام المسجد كلمة حول العمل الصالح والسعي للرزق والاستعداد للموت بالعمل الصالح، مشيدا ومثنيا على أخلاق ضحايا الحادث وداعيا لهم بالرحمة وسط تأمين المصلين.

وخرجت الجنازة عقب الصلاة على الجثامين الثلاثة بمسجد القرية متوجهة إلى منطقة المقابر وسط دعوات المشيعين لهم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد دفعت بعدد من سيارات الحماية المدنية ومعدات مجلس مدينة الخانكة مدعومة بمجلس مدينة شبين القناطر للتعامل مع آثار الحادث وإزالة آثار الموقع الذى تعرض للانفجار والحريق.

وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات وسؤال شهود العيان.

وأنقذت العناية الإلهية عدة منازل مجاورة للمعرض تم إغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر حفاظا علي الأرواح وذلك بسبب وجود خط غاز.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أسفر عن وفاة مصلح موسى 54 سنة، مقيم عرب العليقات الخانكة، ونجليه مصلح موسى 21 عاما، وأحمد 19 عاما.