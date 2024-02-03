الخارجية السورية: العدوان الأمريكي على سوريا يضاف لسجل انتهاكاتها لسيادتنا

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن "العدوان" الأمريكي على سوريا يضاف لسجل انتهاكات واشنطن لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم السبت شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وكانت قد أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

واصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، بيانًا اتهمت فيه الولايات المتحدة، بمحاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في محاربة الارهاب، خلال عدوانها الاخير.