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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات إضافية لـ "أوكرانيا" بقيمة 50 مليار يورو

رئيس المجلس الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ، اليوم الخميس ، أن الاتحاد يوافق على حزمة مساعدات إضافية لـ "أوكرانيا" بقيمة 50 مليار يورو، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الاخبارية".

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم «دعم عسكري مستدام لأوكرانيا»، حسبما جاء في مسودة لما سيخلص له اجتماع قمة «الاتحاد الأوروبي» والتي من المقرر عقدها اليوم.
وتفيد المسودة أيضاً بأن «المجلس الأوروبي يؤكد أيضاً على الحاجة الملحة للتعجيل بتوصيل الذخائر والصواريخ».
وتترك مسودة نتائج الاجتماع الباب مفتوحاً أمام زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن التعهد بضخ خمسة مليارات يورو إضافية في صندوق «مرفق السلام الأوروبي» الذي يهدف لجمع تبرعات وتمويل الأسلحة لأوكرانيا.

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