ads
الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددا من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور فهمي صلاح فهمي الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور نصر طه حسن الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة رئيسا لمجلس قسم المحاسبة بالكلية، وتعيين الدكتور أحمد أنور الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بالكلية.

كما شملت القرارات أيضا قيام الدكتورة سوسن سامي مسلم الأستاذ المساعد بقسم أمراض الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري بأعمال رئاسة مجلس قسم أمراض الطيور والأرانب بالكلية، وقيام الدكتورة أميرة محمد علي الأستاذ المساعد بقسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات بكلية الطب البيطري بأعمال رئاسة مجلس قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات بالكلية.

رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي كلية الهندسة ببنها كلية التربية الرياضية كلية الطب البيطري