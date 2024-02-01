فوز لاعبات القليوبية بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

شاركت لاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية فى بطولة الجمهورية في رفع الأثقال تحت ١٥ و١٧ و٢٠ سنه للسيدات، والتى أقيمت بمدينة رأس البر خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢٤، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

حصلت اللاعبة بسملة خالد على المركز الأول فى وزن ٧٦ك تحت ٢٠ سنة، وحصلت اللاعبة زينب عبد الحميد على المركز الأول فى وزن ٧٦ك تحت ١٧ سنة فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال برأس البر، التى شهدت تنافسا شديدا بين المشاركين بالبطولة .

حرص الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لتقديم التهنئة للاعبات على حسن على أدائهم، وظهورهم المميز بالبطولة، وإحرازهم المراكز الأولى لرفع الأثقال فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية.

ومن جانبه أكد الصبروط، نجاح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى اكتشاف المواهب كما توجه بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل للمواهب المصرية فى كافة المجالات الرياضية وغيرها والعمل على تنميتها وإعدادها للوصول لمنصات التتويج العالمية.

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، يعد نواة للمنتخبات، وينال المشروع اهتمامًا كبيرًا لخدمة الوطن.