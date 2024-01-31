قبل قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، استقرارًا في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر وشركات الصرافة، في حين يتجاوز سعر العملة الخضراء في السوق الموازية أكثر من 60 جنيها، فيما ينتظر المتعاملون قرار البنك المركزي غدا الخميس بشأن تحريك سعر الفائدة والدولار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بينما وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي لـ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع