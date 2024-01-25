موسكو: عودة الناجون الروس من حادث تحطم الطائرة في أفغانستان غدا الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن أربعة مواطنين روس نجوا من حادث تحطم طائرة فالكون 10 في جبال أفغانستان سيصلوا إلى البلاد غدا الجمعة 26 يناير.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "أربعة أشخاص نجوا من حادث تحطم طائرة في جبال أفغانستان سيتوجهون إلى روسيا يوم الجمعة"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية، إن أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة فالكون 10 التي تحطمت في أفغانستان، ما زالوا على قيد الحياة وتوفي شخصان آخران، بحسب البيانات الأولية.

وذكرت "روسيا اليوم" أنه تم تعيين طبيبين من أفراد طاقم طائرة Falcon 10 التي تحطمت في أفغانستان، للعمل على رحلة الإسعاف الجوي من قبل شركة Medaero-Service المتخصصة.