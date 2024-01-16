نيابة كفرالشيخ تصرح بدفن جثة طالبة قتلها والداها

أمر رئيس نيابة مركز كفر الشيخ ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بحبس سائق توك توك ، مقيم بإحدى قري المركز ، 4 أيام علي ذمة التحقيق، بعد أن أقدم علي ارتكاب جريمة بشعة بحق أبنائه الثلاثة، حيث قام بالتعدي عليهم بالضرب المبرح ، تحت زعم رفضهم القيام بأعمال النظافة بالمنزل ، مما أدى إلى وفاة الابنة الكبري وإصابة شقيقتها وشقيقها بإصابات متوسطة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة طفلة الجاني ، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها.

وكان الجاني قد أقدم علي الجريمة النكراء ، وانهال ضرباً على أبنائه الثلاثة بالضرب، ما أدى إلى وفاة ابنته الكبرى وإصابة شقيقيها بإصابات بالغة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقي اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول «بسنت.م» 12 سنة، طالبة، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وشقيقتها «سهيلة.م» 11 سنة، طالبة مصابة بكدمات وسحجات يالوجه، وشقيقهما «سفيان.م» بجرح بالأذن اليسرى، وجرى حجز المصابين بالمستشفى لاستكمال العلاج.

التحريات الأولية ، برئاسة المقدم أحمد عبدالشافي رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، بأشرف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، قد أفادت بقيام م.ع 40 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية الطايفة، مركز شرطة كفر الشيخ، بالتعدي بالضرب على أبنائه وإحداث الإصابات المشار إليها والتي أدت إلى وفاة المجني عليها الأولى، وذلك بحجة رفضهم مساعدته في أعمال تنظيف المنزل.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1526 لسنة 2024م، إداري مركز كفر الشيخ.

