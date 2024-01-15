انشقاق داخل المخيم الصهيوني.. "أمريكيون من أجل السلام الآن" أول جماعة صهيونية أمريكية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وجود حالة من الانشقاق داخل المخيم الصهيوني، حيث دعت منظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن"، وهي منظمة يسارية موالية لإسرائيل، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، لتصبح أول جماعة صهيونية أمريكية تفعل ذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من القتال.

وقال جيمس كلوتزنيك، رئيس المنظمة، في بيان له: «إن استمرار هذه الحرب المدمرة يشكل مخاطر غير مقبولة لإسرائيل والمدنيين الغزيين والمنطقة بأكملها» مضيفًا: "من أجل أمن المدنيين في إسرائيل وغزة، يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دفع إسرائيل لتحقيق وقف فوري للأعمال العدائية والتحول من الحرب إلى صنع السلام".

وجاء البيان كدليل على وجود انقسام بين الجماعات اليهودية الأمريكية التي كانت تدعم إسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر الماضي. وحتى الآن، كانت الجماعات اليهودية الوحيدة التي دعت إلى وقف إطلاق النار هي الجماعات غير الصهيونية، وركزت انتقاداتها على إسرائيل منذ بداية الصراع الحالي.

وأدت الخسائر في غزة إلى تآكل الإجماع اليهودي، وكذلك خطاب بعض أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي الأسبوع الماضي، دعا "الاتحاد من أجل الإصلاح اليهودي"، الذي يمثل أكبر طائفة دينية يهودية أمريكية، نتنياهو إلى كبح جماح الوزراء الذين يطالبون بإخراج الفلسطينيين من غزة.

وأشارت الصحيفة إلي أن مجموعة "جي ستريت" التي كانت تدعم الحرب في قطاع غزة، قالت في الأسابيع الأخيرة إن على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية حياة المدنيين ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفض الدعوات لنقل المدنيين الفلسطينيين من غزة. وقبل شهر، أصدرت المجموعة تحذيرا من أنه إذا لم تحدث هذه التغييرات، فلن تتمكن بعد الآن من تقديم دعمها للحملة العسكرية الحالية.

ولكن حتي الآن لم تتراجع "جي ستريت" عن دعمها، لكنها أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تعقد مؤتمرا سنويا هذا العام بسبب "حالة الصراع المستمر"، مما يشير إلى أن الخلافات حول الحرب قد تمنع الحضور.

وقالت "جي ستريت" عبر موقعها الإلكتروني: "بسبب حالة الصراع المستمر، قررنا تأجيل انعقاد مؤتمر 2024 إلى عام 2025".

وكانت هناك علامات أخرى على انقسام الإجماع اليهودي. وفي أكتوبر، بعد وقت قصير من هجوم حماس، قام الديمقراطيون اليهود في مجلس النواب الأمريكي بإصدار بيان يؤكدون دعمهم للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ساند إسرائيل، ووقع جميع الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 24 علي البيان.

ومع ذلك، بحلول ديسمبر، انضم عدد منهم إلى الدعوات لوقف إطلاق النار، بما في ذلك أحد المبادرين ببيان أكتوبر، النائب جيمي راسكين عن ولاية ماريلاند الأمريكية