رامي ربيعة جاهز لقيادة دفاع الأهلي في مواجهة بلدية المحلة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة قوية قبل مباراة بلدية المحله يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

وأصبحت فرص رامى ربيعة، مدافع الأهلى فى اللحاق بمباراة بلدية المحلة كبيرة بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية أسفل الكاحل خلال مباراة الأهلى والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الماضى فى الدورى.

وأثبت الفحص الطبي الذي خضع له رامى أن حالة اللاعب جيدة وجاهزيته لمباراة البلدية.

وكان الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في أزمة كبيرة خاصة في خط الدفاع مع غياب محمد عبد المنعم للايقاف وتعرض رامي ربيعة للإصابة وعدم جاهزية ياسر إبراهيم العائد من الإصابة.