كأس أفريقيا 2023.. مدرب تونس: نسور قرطاج جاهزة وهدفنا الوصول إلى أبعد نقطة

كشف جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، أن نسور قرطاج جاهزون لضربة البداية في بطولة كأس الأمم الافريقية 2023 وهدفهم تحقيق الهدف بالوصول إلى ابعد تقطة في البطولة.

ويلتقي منتخب تونس مع ناميبيا غدا الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من كان 2023.

وقال جلال القادري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن منتخب تونس جاهز لمواجهة ناميبيا وعلى اتم استعداد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 وأن رغبتهم هو جعل كل الشعب التونسي يفتخر بمنتخب بلاده.

وأضاف المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج أن لاعبية دخلوا مرحلة الجد ونعرف قدر الخبرة التي يمتلكها اللاعبين في صفوف المنتخب التونسي ونعلم جيدا قوة المنافسة.

وشدد "القادري" على أن نتائج مباريات أمس في بطولة افريقيا تظهر أن كل المنتخبات قريبة والمنتخب التونسي قام بفترة اعداد مفيدة جدًا وجاهزون للمنافسة.

وشدد جلال القادري على أن مباراة الغد ضد ناميبيا ستكون قوية، وكل المنتخبات مستعدة والمستوى متقارب عكس السنوات الماضية التي كان فيها تفاوت بين المنتخبات الكبرى والنتائج كانت شبة محسومة.

وأنهى مدرب تونس تصريحاته بالتأكيد على أن لديهم هدف واحد ونمتلك الرغبة وروح التحدي وكل هذه المؤشرات تجلهنا في غاية التركيز لتحقيق إنجاز.