قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر عياد بأبو حماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية كفر عياد التابعة لمركز و مدينة أبو حماد وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، وذلك بحضور كل من الدكتورة شهيرة الحنفي مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية ومديرى إدارات ( رعاية الحيوان-الرعاية التناسلية-الارشاد ) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية و عدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير و أطباء وحدة كفر عياد البيطرية وكبار المربين بالقرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٢٢٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و٢٠٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لــ٢٠٠ رأس ماشـية و٨٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٢٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد ٥٥٠ طائر وترقيم وتسجي لــ ٣٠ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار، كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.